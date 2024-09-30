Працівник ТЦК працював на росіян під час окупації Херсонщини. Фото: ДБР

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Працівника ТЦК викрили в роботі на російських загарбників.

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Під час окупації частини Херсонської області співробітник «Дар'ївської колонії» влаштувався на аналогічну посаду до ворога. Він працював в захопленому закладі на окупантів до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території. Про це Державне бюро розслідувань повідомило у Telegram.

Згодом чоловіка мобілізували й відправили служити до одного з районних Територіальних центрів комплектування Одеської області. Він вручав повістки військовозобов’язаним, а колегам розповів про свою «свідому позицію» й заперечував співпрацю з ворогом.

Однак працівники ДБР знайшли докази його роботи на окупантів, допитали свідків та викрили перебіжчика. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у Харкові затримали 45-річного військовослужбовця-зрадника, який був завербований російською розвідкою та готував повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади Збройних сил України.