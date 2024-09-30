Питання ексгумацій жертв Волинської трагедії розглянуть на переговорах з Україною про вступ до ЄС, - МЗС Польщі

https://racurs.ua/ua/n199800-pytannya-eksgumaciy-jertv-volynskoyi-tragediyi-rozglyanut-na-peregovorah-z-ukrayinou-pro-vstup-do.html

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Питання ексгумацій жертв Волинської трагедії буде розглядатися у рамках відкриття першого розділу на переговорах з Україною про вступ до Європейського Союзу.

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський:

У першому переговорному розділі про членство між Україною і ЄС Польща планує порушити питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії і якщо цей розділ не буде закрито, то Україна не просунеться в наступних розділах, — заявив 30 вересня заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський для Polsat News.

Він переконує, що це не шантаж Україну, а «поведінка за європейськими правилами», Польща не вимагає покарання, а прагне «гідного поховання предків».

Польські політики напередодні президентських виборів 2025 року знову заповзялися використовувати тему Волинської трагедії, або, як називають ці події у Польщі «Волинської різні 1943 року».

Улітку Варшава фактично односторонньо здійснила ревізію формули «вибачаємо і просимо вибачення», яку обкатали ще під час каденцій Кучми та Кваснєвського. 26 липня Сейм майже одноголосно ухвалив документ, у якому згадується про «злочин геноциду, вчинений проти поляків українськими націоналістами».

У вересні у різних формах та змістах такі заяви лунали від міністра закордонних справ Польщі Радислава Сікорського, прем'єра Дональда Туска, міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

Польські медіа, наприклад, Onet, пишуть, що Варшава нібито намагатиметься тиснути на Київ у цьому напрямку, адже з 1 січня головуватиме у Раді ЄС. Вирішення цієї історичної суперечки може стати однією з умов підтримки Польщею вступу України до Євросоюзу. Зокрема, поляки наполягають на проведенні ексгумацій тіл польських жертв трагедії, щоб вшанувати пам’ять загиблих належним чином.

У дискусію втрутився й президент Польщі Анджея Дуди. Він наголосив, що ті, хто намагаються повернути історичні претензії в нинішніх умовах, грають на руку Владіміру Путіну.