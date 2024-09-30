СБУ затримала зловмисників, які палили військові авто на Прикарпатті за вказівкою рф

https://racurs.ua/ua/n199801-shukaly-shvydkyy-zarobitok-v-interneti-na-prykarpatti-zatrymaly-paliyiv-viyskovyh-avto.html

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СБУ затримала зловмисників, які палили військові авто на Прикарпатті за вказівкою рф.

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Фігурантами виявилися 24-річна місцева жителька та її 40-річний сусід, які шукали швидкого заробітку в інтернеті. У результаті на жінку вийшов ворожий представник і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

Головними цілями ворога були військові авто, які знаходилися на техобслуговуванні на Прикарпатті після виконання бойових завдань на фронті.

Підпалювача та його спільницю затримали по гарячих слідах після підпалу камуфльованого мікроавтобуса.