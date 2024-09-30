У ДТП на Волині загинув повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка

https://racurs.ua/ua/n199806-u-dtp-na-volyni-zagynuv-povnyy-kavaler-ordena-za-mujnist.html

Ракурс

У ДТП на Волині загинув 36-річний Павло Чайка.

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Його мотоцикл виїхав на зустрічну смугу на трасі поблизу Луцьку.

Мотоцикліст на Harley Devidson виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, за кермом якого перебував 30-річний житель Володимира. Внаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, його водій загинув. Також постраждала 30-річна пасажирка легковика, її не госпіталізовували, — повідомили у поліції.

Павло Чайка за позивним «Сіґл» — легендарний десантник 79-ї ОДШБр, третій в історії України повний кавалер ордена «За мужність», «кіборг», кавалер Ордена «Народний Герой України» з 2016 року.

У складі 79-ї бригади Павло брав участь у важких боях за Слов’янськ, Зеленопілля, Мар’їнку, Дебальцівський плацдарм, Донецький аеропорт та у багатьох інших.

Павло Миколайович Чайка народився 24 червня 1988 року у місті Рожище в сім’ї медиків. В 15 років уже навчався у Волинському обласному військовому ліцеї, по закінченні вступив на юридичний факультет ВНУ імені Лесі України на заочне відділення, щоб піти на строкову службу до армії.

Після строкової служби у десантних військах підписав контракт. Коли почалася війна на сході, у Павла був уже другий контракт.

АТО для військового розпочалося у березні 2014 року. Павло Чайка був одним із перших поранених десантників під Червоним Лиманом, пройшов важкі бої під Зеленопіллям, обороняв Донецький аеропорт, брав участь у боях на Дебальцівському плацдармі.

Для капітана ЗСУ Павла Чайки війна з російським загарбником тривала понад десять років.