Марк Рютте та НАТО Єнс Столтенберг, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n199817-rutte-zaminyv-stoltenberga-na-posadi-genseka-nato-video.html

Ракурс

У вівторок, 1 жовтня, Генеральний секретар НАТО

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Єнс Столтенберг сьогодні, 1 жовтня, залишив посаду генсека НАТО, передавши виконання обов’язків своєму наступнику — Марку Рютте, колишньому прем'єру Нідерландів.

Перед церемонією передачі повноважень Столтенберг привітав Рютте на новій посаді та заявив, що з ним «НАТО буде в надійних руках», повідомляє видання «Суспільне».

Столтенберг представив Рютте як друга і доброго колегу, із яким працював разом багато років, додавши, що він добре знає Альянс.

Він добре відомий в Альянсі. І Марк має ідеальний досвід, щоб стати чудовим Генеральним секретарем. Він обіймав посаду прем'єр-міністра протягом 14 років, очолював чотири різні коаліційні уряди, тому він уміє йти на компроміси, досягати консенсусу, і це навички, які дуже цінуються тут, у НАТО, — зазначив Столтенберг.

Водночас Столтенберг зазначив, що, залишаючи Альянс, має змішані відчуття.

Настав час піти, прийде чудовий наступник, але важко покинути Альянс і організацію, в якій я працював 10 років. Всі люди, всі країни, з якими я працював, звичайно, я сумуватиму за цим. Але я йду, знаючи, що ми багато чого досягли разом за це десятиліття, — наголосив він.

Столтенберг, який обіймав посаду генсека НАТО з 2014 року. Він мав залишити свою посаду ще 1 жовтня 2022 року, однак у березні 2022 року лідери країн НАТО в ході саміту ухвалили рішення про продовження його мандату до 30 вересня 2023 року, а згодом — продовжили цей мандат ще на рік.

Рютте був офіційно затверджений на посаду генсека НАТО у червні цього року.

Джерело: «Суспільне»