Офіційно: з Вугледара вивели українські підрозділи

https://racurs.ua/ua/n199852-oficiyno-z-vugledara-vyvely-ukrayinski-pidrozdily.html

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З Вугледара Донцької області вивели українські підрозділи «з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій».

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Про це 2 жовтня повідомили в ОСУВ «Хортиця»:

Ворог спрямував резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста.

На карті Deep State Вугледар з 2 жовтня позначений під окупацією військ нацистської федерації.

Бої за Вугледар з перервами тривали з серпня 2022 року.

Про перші кровопролитні штурми під Вугледаром стало відомо в листопаді 2022 року. Спочатку місто бомбила російська авіація, потім у наступ пішли підрозділи піхоти.

Військові 155-ї бригади повідомляли, що командир 20-ї загальновійськової армії генерал Сухраб Ахмедов посилав солдатів у погано організовані штурми Павлівки під Вугледаром, унаслідок чого бригада втратила приблизно 300 людей і 50% техніки за 4 дні.

24−25 січня 2023 року російські війська почали другий штурм міста. Повідомлялося, що під час атак вони втратили щонайменше 71 одиницю техніки, включно з десятками танків і, імовірно, сотнями морських піхотинців Тихоокеанського флоту разом із бійцями 40-ї бригади і спецпризначенцями 14-ї окремої бригади, вбитими і пораненими.

Російський воєнкор Ігор Гіркін тоді писав, що було втрачено понад 30 одиниць бронетехніки, «двохсотими» серед танкістів були «багато десятків», а морпіхів, спецпризначенців і мотострільців загинуло ще більше. За його словами, ці втрати були «односторонніми»: українці «розстрілювали атакувальників, «як у тирі».

Уночі 13 лютого 2023 року українські ракети HIMARS точним ударом знищили штаб батальйону «Восток» під Вугледаром.

15 лютого російські війська були витіснені з позицій на південь від Вугледара. Як зазначали українські військові, під містом відбулася найбільша танкова битва війни, під час якої росія втратила щонайменше 130 танків і бронетранспортерів.

За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, за ті два дні росія втратила близько 1000 солдатів, і було знищено цілу бригаду. Воллес зазначив, що мобілізованих «кидали в м’ясорубку».

Як пише Forbes, атаки морської піхоти на Вугледар з листопада 2022 по лютий 2023 року стали одними з найкривавіших у війні. 155-та бригада морської піхоти, яка на папері налічувала близько 3000 військовослужбовців, втрачала до 300 осіб на день протягом кількох днів поспіль і була майже знищена до лютого 2023 року.

До літа 2023 року місто було зруйноване. Із довоєнного населення в 15 тисяч осіб до лютого 2023 року залишалося менше ніж 500, а до липня — менше ніж 100.

Кілька атак в околицях міста було проведено в травні-червні 2024 року. Так, 28 червня ЗСУ знищили російську колону у Вугледарі, яка атакувала 72-гу механізовану бригаду. Бригада заявила, що знищила 16 танків Т-80, 34 бойові машини і 19 мотоциклів, а також вбила або важко поранила понад 800 російських солдатів під час штурму.

На початку вересня російські війська відновили бої в околицях міста, а 24 вересня почали його штурм. Уночі 1 жовтня українські захисники залишили Вугледар. росія отримала повністю зруйноване місто, за яке заплатила тисячами життів своїх солдатів.

У боях за місто бригади морської піхоти і допоміжні військові підрозділи росії втратили близько тисячі танків, бойових машин, вантажівок і артилерійських знарядь, — писав 26 вересня Forbes із посиланням на розрахунки WarSpotting.

Це приблизно дві бригади техніки — майже шість відсотків усієї техніки, яку Росія втратила за 31 місяць запеклих боїв в Україні, — зазначає автор статті.

Точні втрати в битві за Вугледар поки що невідомі. Місто зруйноване, але й російські сили втратили свої найбільш боєздатні частини.