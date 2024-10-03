Трамп готувався скасувати вибори 2020 року ще до того, як програв їх, - спецпрокурор

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Дональд Трамп заклав основу для спроби скасувати вибори 2020 року ще до того, як програв їх, свідомо просував неправдиві заяви про фальсифікацію результатів голосування і вдався до злочинів у своїй невдалій спробі втриматися при владі.

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Про це повідомив спецпрокурор Джек Сміт, пише AP. Видання ознайомилося з новим поданням команди Сміта щодо втручання Трампа у виборчий процес 2020 року. Хоча багатомісячне розслідування Конгресу і сам обвинувальний акт детально описують зусилля Трампа, спрямовані на те, щоб зірвати вибори, у поданні наводяться раніше невідомі свідчення найближчих помічників Трампа, які малюють портрет «все більш відчайдушного» президента, який, втрачаючи контроль над Білим домом, «використовував обман, щоб впливати на кожну стадію виборчого процесу».

У документах вказано, що Трамп нехтував безпекою власної адміністрації під час штурму Капітолію його ж прихильниками, а також не реагував на застереження юристів щодо можливих наслідків своїх неправомірних дій («Деталі не мають значення», — цитує відповідь експрезидента AP).

Подання було здійснено спочатку під грифом «таємно» після рішення Верховного суду, який надав колишнім президентам широкий імунітет за офіційні дії, вчинені ними на посаді; це рішення звузило обсяг обвинувачення і виключило можливість судового розгляду до виборів наступного місяця.

Мета нової спроби Сміта — переконати окружного суддю США Таню Чуткан у тому, що правопорушення в обвинувальному акті, були вчинені Трампом як приватною особою, а не як президентом, і тому можуть залишатися частиною справи в міру її просування вперед. Чуткан дозволила оприлюднити відредаговану версію, хоча адвокати Трампа стверджували, що «несправедливо розсекречувати її так близько до виборів».

Хоча перспективи судового розгляду є невизначеними, особливо якщо Трамп виграє президентство і новий генпрокурор домагатиметься закриття справи, цей документ, тим не менш, слугує дорожньою картою для свідчень і доказів, які прокурори збиратимуть перед судом присяжних. Тепер Чуткан належить вирішити, які з дій Трампа є офіційною поведінкою, на яку Трамп має імунітет від судового переслідування, а які — «приватними злочинами», за якими справа може продовжуватися.

У поданні прокурори описують очевидну байдужість Трампа до достовірності заяв про фальсифікацію виборів. Вони також наводять свідчення співробітника Білого дому, який після виборів підслухав, як Трамп говорив своїй дружині, дочці і зятю на борту літака Marine One:

Не має значення, виграли ви вибори чи програли. Ви все одно повинні боротися з усіх сил.

Прокурори стверджують, що до 5 грудня обвинувачений почав замислюватися про можливість оскарження результатів виборів у Конгресі. «Піком відчаю» Трампа Сміт та його команда називають «підбурюючу» промову політика 6 січня, коли він виступив перед своїми прихильниками, які здійснили силовий штурм Капітолію.