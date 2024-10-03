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Сили оборони уразили ракетами ATACMS російську радіолокаційну станцію Небо-М

Сили оборони уразили ракетами ATACMS російську радіолокаційну станцію Небо-М

3 жов 2024, 09:56
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Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію Небо-М за допомогою ракет ATACMS.


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Її знищення суттєво знижує здатність російських окупантів виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі, повідомив 3 жовтня Генштаб.

Це створить повітряний коридор для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.

За інформацією наших захисників, у противника залишилося лише 10 систем цього типу. Вартість кожної з них оцінюється у понад 100 млн дол.

Джерело: Ракурс


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