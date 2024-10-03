Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони уразили ракетами ATACMS російську радіолокаційну станцію Небо-М
Сили оборони уразили ракетами ATACMS російську радіолокаційну станцію Небо-Мhttps://racurs.ua/ua/n199877-syly-oborony-urazyly-raketamy-atacms-rosiysku-radiolokaciynu-stanciu-nebo-m.htmlРакурс
Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію Небо-М за допомогою ракет ATACMS.
.
Її знищення суттєво знижує здатність російських окупантів виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі, повідомив 3 жовтня Генштаб.
Це створить повітряний коридор для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.
За інформацією наших захисників, у противника залишилося лише 10 систем цього типу. Вартість кожної з них оцінюється у понад 100 млн дол.