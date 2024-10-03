Німеччина скоротить соціальні виплати тим, хто відмовляється працювати

https://racurs.ua/ua/n199886-nimechchyna-skorotyt-socvyplaty-tym-hto-vidmovlyaietsya-pracuvaty.html

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Німеччина скоротить соціальні виплати тим, хто відмовляється працювати.

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Згідно із новим законопроєктом, отримувачам державної соціальної допомоги в Німеччині, що відмовляються від запропонованої роботи або навчання без поважної причини, скоротять виплати на 30% протягом трьох місяців, пише DW.

За новими правилами, для одержувача соцдопомоги має вважатися прийнятним робоче місце, віддалене від місця проживання.

Якщо тривалість робочого дня не перевищує шести годин, то максимально допустимий час на дорогу на роботу в один кінець може становити 2,5 години, а якщо вона більша — то до трьох годин.

Безробітним, які не з’являться на прийом до центру зайнятості без поважної причини, також зменшать виплати на 30% на один місяць (раніше штраф становив 10%).

До людей, які отримують державну соціальну допомогу і працюють нелегально, також будуть застосовувати жорсткіші санкції. Центри зайнятості будуть юридично зобов’язані повідомляти митну адміністрацію про підозри щодо незадекларованої праці.

Зміни до закону також передбачають інтеграційне стажування для біженців. Крім того, роботодавці отримуватимуть субсидію, якщо звільнять біженців від роботи для проходження курсів професійної мови.

Зміни ще мають бути схвалені німецьким Бундестагом. Очікується, що вони набудуть чинності наприкінці року.