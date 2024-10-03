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Ракурс
Лісова пожежа на Харківщині, фото: Сергій Болвінов

Селище згоріло на Харківщині через лісову пожежу, є загиблі (ФОТО, ВІДЕО)

3 жов 2024, 19:42
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На Харківщині через лісову пожежу згоріло селище — знищено понад тисячу будинків, є загиблі.


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Про це сьогодні, 3 жовтня. На своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов,

Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти — полум’я розповсюджувалося шаленими темпами, — зазначив Болвінов.

Вогонь прийшов з Донеччини — з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк «Червонооскільський», а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські.

Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки. Також в лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев’яних будинків, шістдесят людей евакуйовані, — розповів Болвінов.

Розслідуємо цю справу та невдовзі встановимо причину пожежі. Не виключено, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли, — додав він.

Лісова пожежа на Харківщині, фото: Сергій Болвінов

Джерело: Ракурс


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