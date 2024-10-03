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Ракурс
Раритетні скрипки намагалися вивезти до Словаччини, фото: Державна митна служба

Раритетні скрипки намагалися вивезти з України за «липовими» документами (ФОТО)

3 жов 2024, 20:02
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У Закарпатській області на митному посту «Малий Березний», що на українсько-словацькому кордоні, сьогодні, 3 жовтня, митники упередили незаконне вивезення старовинних музичних інструментів, які можуть представляти культурно-історичну цінність.


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Йдеться про дві скрипки 18−19 століть, які у транспортному засобі переміщував за «липовими» документами через кордон «зеленим коридором» 69-річний українець, повідомляє прес-служба Державної митної служби.

Наразі водій надає пояснення, а митниця готує повідомлення до правоохоронних органів про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального злочину. У разі підтвердження культурної цінності музичних інструментів порушення буде кваліфіковане за ст. 201 ККУ як контрабанда культурних цінностей, — зазначають у відомстві.

Предмети правопорушення вилучені, а їх цінність встановить експерт.

Раритетні скрипки намагалися вивезти до Словаччини, фото: Державна митна служба

Джерело: Ракурс


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