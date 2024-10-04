Армія рф перебуває вже за 7 км від околиць Покровська. Фото:

https://racurs.ua/ua/n199922-armiya-rf-znahodytsya-vsogo-za-7-km-vid-okolyc-pokrovska-mva.html

Ракурс

Покровськ на Донеччині поступово знищується російськими загарбниками.

.

У цьому місті внаслідок російських обстрілів вже пошкоджено або знищено близько 80% критичної інфраструктури. При цьому російські війська знаходяться всього за 7 км від околиць Покровська. Про це керівник міської військової адміністрації Сергій Добряк 4 жовтня заявив в ефірі національного телемарафону.

Лише в четвер загарбники двічі били по місту — о 10.30 та о 23.00. Під час цих атак противник скинув шість керованих авіаційних бомб, які поцілили в центр міста. Внаслідок ударів поранення дістали четверо осіб.

Начальник МВА наголосив, що росіяни систематично руйнують цивільну інфраструктуру, залишаючи місто без електрики, водопостачання та газу.

Попри це, в Покровську зараз перебуває майже 13 тис. жителів, серед яких 94 дитини. Влада намагається евакуювати цивільних, хоч це і надзвичайно складно.

Добряк наголосив, що ще півтора місяця тому в Покровську проживало 48 тис. осіб, включаючи майже 5 тис. 900 дітей.

Нагадаємо, у вересні внаслідок бойових дій була зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом отримувало воду місто Покровськ. Влада заявила, що зараз відновити її роботу неможливо.