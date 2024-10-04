Окупанти вдарили по Харківщині. Фото: Офіс генпрокурора

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Ракурс

Армія росії завдала нових ударів по Харківській області.

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У п’ятницю, 4 жовтня, загарбники завдали низки ударів по чотирьох населених пунктах. Ворог бив авіацією та атакував ударними безпілотниками. Загинули двоє цивільних, одна людина була поранена. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Зазначається, що близько 10.00 противник вдарив двома керованими авіаційними бомбами по селу Ізюмське. Загинув 35-річний співробітник місцевої агрофірми.

А приблизно о 10.10 ворог також застосував КАБи для ударів по селищу Степи. Там загинув 55-річний чоловік. Бомбардування пошкодило та зруйнувало приватні домоволодіння.

Орієнтовно о 10.40 російські військові застосували КАБи для атаки села Чернещина, були пошкоджені приватні домоволодіння.

Крім того, близько 16.35 FPV-дрон загарбників вдарив по Куп’янську. Було пошкоджено автомобіль, а 37-річний чоловік дістав тілесні ушкодження.

Правоохоронці розпочато досудові розслідування ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, армія рф 3 жовтня скинула вибухівку на таксі, яке рухалось у передмісті Херсона. Постраждав 56-річний водій. Також росіяни в Антонівці атакували з безпілотника маршрутне таксі.