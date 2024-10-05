ППО вночі знищила три з 13 російських БпЛА типу Shahed. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n199937-ppo-vnochi-znyschyla-try-z-13-rosiyskyh-bpla-typu-shahed.html

Ракурс

Країна-агресор росія знову атакувала Україну дронами та ракетами.

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У ніч на 5 жовтня 2024 року окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Курської області рф. Також із Курська та мису Чауда в окупованому Криму ворог запустив 13 ударних БпЛА типу Shahed. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Протиповітряна оборона працювала в Одеській області. По ворожих дронах працювали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. Захисники неба зуміли збити три «Шахеди».

В ПС переконують, що ще десяток російських безпілотників були локаційно втрачено на півночі та півдні країни, а інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Також заявляється, що внаслідок активної протидії засобів РЕБ, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, 3 жовтня російський ударний безпілотник Shahed-136 атакував приватний сектор білоруського міста Калинковичі. У мережі з’явилося відео, де зафіксували характерний звук польоту дрона та подальший вибух внаслідок падіння у приватній забудові міста.