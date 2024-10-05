Росіяни стратили чотирьох українських військових на агрегатному заводі у Вовчанську

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Ракурс

Окупанти стратили чотирьох українських військових на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ.

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Це трапилось влітку 2024 року.

Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.

Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні, — повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Історія питання

Насправді там відбувалися страшні, дивні, дикі речі по відношенню російських командирів до своїх підлеглих, — так розповівв у вересні 2024 року представник ГУР МО України Андрій Черняк про операцію воєнної розвідки України із зачистки Вовчанського агрегатного заводу.

За словами Черняка, ватажки російських окупантів усвідомлювали безнадійність повернення контролю над об'єктом, але все одно змушували своїх солдатів чинити опір.

За його словами, підготовка місії зі звільнення заводу зайняла декілька тижнів, а успішна зачистка спецпризначенцями української воєнної розвідки будівель заводу має важливе значення для подальших дій Сил безпеки та оборони держави.

Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. У подальшому це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії і виганяти ворога з української землі, ― сказав представник ГУР МОУ.

Він додав, що росіяни на заводі зазнали серйозних втрат, бо ватажки окупантів шляхом насильства фактично прирекли своїх солдатів на безглузду смерть.