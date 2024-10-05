Меланія Трамп виступила проти заборони абортів у своїх мемуарах

https://racurs.ua/ua/n199954-melaniya-tramp-vystupyla-proty-zaborony-abortiv.html

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Колишня перша леді США Меланія Трамп у своїх мемуарах, які будуть опубліковані 8 жовтня, однозначно висловилася проти заборони абортів. За її словами, жінки повинні самі ухвалювати рішення, які стосуються їхнього тіла.

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Заява Меланії Трамп суперечить позиції її чоловіка Дональда Трампа, який бере участь у президентських виборах як кандидат від Республіканської партії. Зокрема, за час свого перебування при владі (2017−2021 роки) Трамп призначив трьох суддів-консерваторів до Верховного суду — вони зіграли вирішальну роль у скасуванні права на аборт у США.

Відтоді 13 штатів у США повністю заборонили аборти. Деякі з них не допускають жодних винятків — навіть у випадках зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю.

Фундаментальне право жінки на свободу особистості, на власне життя дає їй право перервати вагітність, якщо вона того забажає, — пише у своїх мемуарах Меланія Трамп.

За даними опитувань, питання абортів посідає п’яте місце за важливістю в передвиборчій кампанії після інфляції, імміграції, охорони здоров’я та робочих місць.