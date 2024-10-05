У боях за Вугледар дві бригади російських морпіхів могли втратити 40% довоєнної чисельності

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Окупація Вугледару Донецької області дорого далася росіянам. Лише 155-а та 40-а бригади морської піхоти ЗС рф могли втратити понад 2100 осіб з урахуванням тяжко поранених, загиблих і зниклих безвісти. Це 40% довоєнної чисельності цих двох підрозділів.

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Про це 4 жовтня пише російська служба ВВС.

Встановлене нами число втрат 155-ої та 40-ої бригад включає лише тих військовослужбовців, про смерть яких повідомлялося в публікаціях чиновників Приморського та Камчатського краю, ЗМІ та соцмережах, і чиє місце служби ми змогли підтвердити. Реальна кількість «чорних беретів», які загинули під час штурму Вугледара, може бути приблизно вдвічі вищою — тобто близько 570 осіб, — пишуть журналісти видання.

З урахуванням зниклих безвісти, більшість із яких, швидше за все, загинули, реальна цифра загиблих у штурмах Вугледару морпіхів армії рф може зрости до 700 людей.

Число важкопоранених солдатів 155-ї та 40-ої бригад морської піхоти достовірно встановити неможливо, наголошують в ВВС.

При підрахунку цієї категорії видання спиралося на документи про виплати компенсацій усім пораненим, яких у результаті каліцтва звільнено зі служби.

Раніше у 72-й бригаді розповіли деталі виходу з Вугледара.

Поранених евакуювали, і дуже складні умови були, тому що ворог з флангів тиснув і це дуже ускладнювало логістику. Передусім це вивезти наших військовослужбовців з Вугледару, з позицій, які були праворуч і ліворуч від нього. Але поранених вивозили, — сказав пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних запорожців Арсеній Приліпка в коментарі Радіо Свобода.

На запитання, чи був наказ командування про вихід з Вугледару, Приліпка зауважив:

У війську все робиться за наказом, за командою. Відповідно по ієрархії. А з вищого командування, вже вони знають обстановку, діють. І тоді вже командир бригади приймає рішення…

Дуже легко коментувати і звинувачувати командування у прийнятті певних рішень, не перебуваючи на командному пункті і не володіючи тією ситуацією і тією інформацією, яка є у командира бригади.