Україна отримала перші F-16 від Нідерландів. Фото: Генштаб ЗСУ

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Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів.

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Ще 24 такі бойові літаки будуть доставлені найближчими місяцями. Крім того, нідерландський уряд також ініціював план дій щодо дронів, який передбачає поставку Україні БпЛА на 400 млн євро. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, який 6 жовтня відвідав Україну.

Я вперше можу офіційно оголосити, що перші нідерландські F-16 поставлені в Україну. Решта з 24 літаків з’являться в найближчі місяці, — заявив він.

Водночас очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що F-16 у повітряному просторі України є свідченням непохитної підтримки з боку народу та уряду Нідерландів.

Також Умєров та Брекельманс обговорили навчання екіпажів та поставки озброєння і запчастин для F-16.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський провів нараду, яка стосувалась збільшення повітряного флоту F-16. Глава держави наголосив, що вже є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів.