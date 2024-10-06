ЄС хоче змінити модель фінансування допомоги Україні. Фото:

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Європейський Союз планує змінити модель фінансування військової допомоги Україні.

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Брюссель може відійти від використання Європейського фонду миру як основного інструменту фінансування військової підтримки України, зокрема через постійні вето з боку угорського уряду. Про це повідомило RMF24.

Зазначається, що найближчої середи посли Євросоюзу нібито повинні досягти політичної згоди щодо умов надання Україні допомоги на 50 млрд євро з використанням доходів від заморожених активів рф. Мова йде про кредит від G7, у межах якого ЄС планує надати до 35 млрд євро.

Очікується, що частина цих грошей піде на програми, що фінансуються з бюджету Євросоюзу. Однак на Європейський фонд миру, який компенсує союзникам вартість переданої Україні військової допомоги, передбачено лише 5%. Для рішення достатньо буде більшості, тож Угорщина не зможе ветувати його.

Повідомляється, що до цього близько 90% коштів з доходів від заморожених активів Центробанку рф спрямовували на підтримку України саме через Фонд миру. Євросоюз погодив таке рішення у червні, обійшовши опір Угорщини.

Нагадаємо, у вересні видання Bloomberg повідомило, що постачання озброєння Україні у 2025 році може бути під загрозою. Оскільки економіка рф перебуває у стані війни, а союзники України — ні, то через це деякі країни-партнери мають труднощі з отриманням фінансування, а інші відмовляються збільшувати фінансування для допомоги ЗСУ.

Джерело: RMF24