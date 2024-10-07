У Верховній Раді обмежать використання Telegram

Використання месенджера Telegram у Верховній Раді обмежують, фото:

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Ракурс

У Верховній Раді України обмежать використання популярного інтернет-месенджера Telegram.

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Про це сьогодні, 7 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова нардеп Ярослав Юрчишин.

Отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради, — розповів він.

За словами Юрчишина, апарат Ради за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки запроваджує такі заходи безпеки:

обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо він залишається його без нагляду, щоб сторонні особи не змогли отримати доступ до акаунту;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;

заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.

Думаю, що такі заходи безпеки цілком логічні. На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях, — наголосив Юрчишин. — Чи створювали фейки, як у випадку з нібито каналом спікера Руслана Стефанчука. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики.

Підкреслю, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях, — додав він.