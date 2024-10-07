Московити засудили 72-річного американця за участь в українській теробороні Ізюма

https://racurs.ua/ua/n200010-moskovyty-zasudyly-72-richnogo-amerykancya-za-uchast-v-ukrayinskiy-teroboroni-izuma.html

Ракурс

У Москві 72-річного американця Стівена Хаббарда засудили до 6 років і 10 місяців колонії за участь в українській теробороні в Ізюмі на Харківщині.

.

Про це повідомляє «Медіазона».

За версією слідства, Хаббард із 2014-го жив в Україні. У лютому 2022-го він вступив до лав територіальної оборони міста Ізюм на Харківщині, отримуючи як платню нібито близько однієї тисячі доларів. Через місяць він потрапив до російського полону.

Слідство стверджує, що у березні 2022 року Хаббард (на той час 70-річний) уклав контракт із підрозділом Тероборони в Харкові з оплатою 1 тис. дол. на місяць, пройшов підготовку і отримав зброю з боєприпасами. І до квітня 2022 року нібито брав безпосередню участь у бойових діях.

Сестра Хаббарда Патриція Фокс у розмові з Reuters раніше розповіла, що її брат працював викладачем англійської мови в різних країнах, у тому числі в Україні. Вона засумнівалася, що він міг визнати провину у суді і охарактеризувала свого брата як «невійськового» і «швидше за пацифіста», який ніколи не володів зброєю і мав проросійські погляди.

Більше того — деякі знайомі Хаббарда зауважують, що він мав проросійські погляди.

Сам американець зізнався в усьому, в чому його звинувачували.