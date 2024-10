Шмигаль прийняв Фіцо в Ужгороді - говорили про транзит російського газу

Україна не буде продовжувати транзит енергоносіїв із росії.

.

Прем'єр України додав, що розуміє залежність окремих держав, у тому числі Словаччини, від російських енергоносіїв.

Про це Шмигаль сказав 7 жовтня на пресконференції в Ужгороді зі своїм словацьким колегою Фіцо.

Had a bilateral meeting with the Prime Minister of Slovakia, Robert Fico. We discussed the development of cooperation between our countries. We talked about energy and humanitarian areas, defence procurement, support for the Peace Formula of the President of Ukraine and our path… pic.twitter.com/7RxMN7WBXX