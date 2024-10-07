Шмигаль прийняв Фіцо в Ужгороді - говорили про транзит російського газу

https://racurs.ua/ua/n200011-shmygal-pryynyav-fico-v-ujgorodi-govoryly-pro-tranzyt-rosiyskogo-gazu.html

Ракурс

Україна не буде продовжувати транзит енергоносіїв із росії.

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Прем'єр України додав, що розуміє залежність окремих держав, у тому числі Словаччини, від російських енергоносіїв.

Про це Шмигаль сказав 7 жовтня на пресконференції в Ужгороді зі своїм словацьким колегою Фіцо.

Had a bilateral meeting with the Prime Minister of Slovakia, Robert Fico. We discussed the development of cooperation between our countries. We talked about energy and humanitarian areas, defence procurement, support for the Peace Formula of the President of Ukraine and our path… pic.twitter.com/7RxMN7WBXX — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 7, 2024

Водночас прем'єр-міністр Словаччини повідомив, що його країна надасть Україні аварійні поставки електроенергії на випадок блекауту. Окрім цього, Словаччина виділить 500 тис. євро на енергетичні потреби України.

Ми досить холодно ставимося до членства України в НАТО, але будемо брати участь у всіх конференціях, — сказав Фіцо під час зустрічі зі Шмигалем

Він додав, що Словаччина підтримує всі мирні плани України й не перешкоджатиме на шляху до членства України в ЄС, однак «будуть країни, які будуть проти».

За словами прем'єра Словаччини, наразі країна готує новий пакет фінансової допомоги Україні й готова надати військову допомогу, але це буде нелетальна зброя.

Стратегічна мета України — накласти санкції на російську газову молекулу, позбавити Кремль прибутків від продажу вуглеводнів, за які агресор фінансує війну. Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з рф, — зазначив Шмигаль.

В Ужгороді 7 жовтня відбуласязустріч Шмигаля і Фіцо: йшлося про енергетику, оборону, формулу миру та вступ України до ЄС.

Прем'єр-міністр Шмигаль у телеграм опублікував фото і написав, що «сторони досягли згоди щодо завершення роботи над вісьмома двосторонніми документами, зокрема щодо спільного контролю на пунктах пропуску. Їх планують підписати до кінця поточного року».

Словацький прем'єр Фіцо під час зустрічі заявив, що «не проти» вступу України в ЄС, проте «холодно» ставиться до членства України в НАТО, передає Суспільне. Він додав, що «словацький уряд підтримує всі мирні плани України, а також підтримує президента Зеленського та його формулу миру».

Заяви Фіцо напередодні візиту

У сусідній країні триває військовий конфлікт, у якому вбивають словаків, а Європа потурає цим вбивствам. Війна в Україні триває, тому що Захід хоче поставити росію на коліна, — сказав прем'єр Словаччини Роберт Фіцо в інтерв’ю STVR.

Він додав, що наступного року збирається до Москви на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Давайте не вдаватися до цієї русофобії, давайте не будемо говорити, що кожного разу, коли ми позитивно згадуємо про Червону армію або колишній Радянський Союз, ми є агентами путіна. Маємо дякувати визволителям, адже свобода прийшла до Словаччини зі сходу, — заявив прем'єр.

Також Фіцо заявив, що він як очільник уряду ніколи не погодиться на вступ України до НАТО.

Він стверджує, що вступ України до Альянсу став би підставою для Третьої світової війни.

Фіцо планував переконувати Україну не припиняти транзит газу із завершенням 2024 року, коли спливає термін дії угоди України з «Газпромом» про транзит.

Він сказав, що не виключає проблем з поставками газу до Словаччини, який вона отримує транзитом через Україну, з початку 2025 року, та що на міжурядовій зустрічі 7 жовтня буде переконувати Київ зберегти транзит. Він зазначив, що Словаччина підтримує євроінтеграцію України і розраховує на дружні кроки з боку України.

Якщо Україна хоче зберегти енергетичну інфраструктуру, вона повинна її використовувати… Ми підтримуємо вступ України до ЄС і очікуємо, що там будуть поводитися нормально і розумно, — сказав він.

Наприкінці 2024 року закінчується дія угоди про транзит російського газу територією України. А влітку Україна посилила санкції проти «Лукойлу», після чого поставки нафти компанії до Угорщини і Словаччини припинилися.