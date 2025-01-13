Зеленський відповів на запрошення Фіцо приїхати на переговори до Словаччини

https://racurs.ua/ua/n203101-zelenskyy-vidpoviv-na-zaproshennya-fico-pryyihaty-na-peregovory-do-slovachchyny.html

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Президент України Володимир Зеленський відповів на запрошення словацького премʼєра Роберта Фіцо приїхати до нього на переговори щодо продовження транзиту газу з рф до Слвоаччини.

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Гаразд. Приїжджайте в п’ятницю до Києва, — написав президент.

Фіцо 13 січня написав Зеленському листа з пропозицією зустрітись для обговорення газового питання у Словаччині, ближче до кордону.

Фіцо сказав, що не має «наміру подальшої ескалації напруженості» й хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов’язаної з призупиненням транзиту.