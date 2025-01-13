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Ракурс
Зеленський відповів на запрошення Фіцо приїхати на переговори до Словаччини

Зеленський відповів на запрошення Фіцо приїхати на переговори до Словаччини

13 січ 2025, 19:41
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Президент України Володимир Зеленський відповів на запрошення словацького премʼєра Роберта Фіцо приїхати до нього на переговори щодо продовження транзиту газу з рф до Слвоаччини.


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Гаразд. Приїжджайте в п’ятницю до Києва, — написав президент.

Фіцо 13 січня написав Зеленському листа з пропозицією зустрітись для обговорення газового питання у Словаччині, ближче до кордону.

Фіцо сказав, що не має «наміру подальшої ескалації напруженості» й хоче повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов’язаної з призупиненням транзиту.

Джерело: Ракурс


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