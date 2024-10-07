Нафтобаза у Феодосії досі палає

https://racurs.ua/ua/n200012-naftobaza-u-feodosiyi-dosi-palaie-video.html

Ракурс

«Ещё горит», — пожежа на нафтобазі у тимчасово окупованій Феодосії триває, її площа збільшилася до 1000 квадратних метрів, і погасити її поки що не можуть.

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Продовжують горіти 3 з 5 резервуарів з паливом, шляхи поблизу нафтобази перекриті.

У Феодосії горить не просто нафтобаза, а нафтоналивний порт, від якого залежить постачання палива всього півострова. Це серйозний удар по логістиці окупаційних військ, якщо вони не зможуть загасити пожежу і впоратися із наслідками.

«Ракурс» писав, що на нафтобазі в місті Феодосія на узбережжі Чорного моря сталася пожежа. Як повідомили в понеділок, 7 жовтня, представники російської окупаційної «влади» на Кримському півострові, обійшлося без жертв і постраждалих.

Водночас місцеві пабліки інформують, що пожежі на нафтобазі передували вибухи. Крім того, в ніч на 7 жовтня одразу в кількох районах Криму було чути звуки вибухів. Повідомляється зокрема про серію вибухів і постріли в районі аеродрому «Саки» в Новофедорівці, а також про вибухи в Сімферополі.