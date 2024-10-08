На американських виборців, ймовірно, очікує потік дезінформації та кампаній впливу

https://racurs.ua/ua/n200042-u-ssha-ochikuut-potik-feykiv-zadlya-vplyvu-na-rezultaty-prezydentskyh-vyboriv.html

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На американських виборців, ймовірно, очікує потік дезінформації та кампаній впливу.

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За словами високопоставлених посадовців американської розвідки, вороги США мають на меті вплинути на результати майбутніх президентських виборів і поставити під сумнів сам їх процес.

Остання оцінка Офісу директора національної розвідки, оприлюднена в понеділок, 7 жовтня, була зроблена лише за 29 днів до виборів 5 листопада, на яких американські виборці оберуть наступного президента країни та проголосують у сотнях місцевих виборів на рівні штатів та громад, пише «Голос Америки».

Ми продовжуємо спостерігати, як агенти впливу нарощують свою діяльність із наближенням дня виборів, — сказав високопосадовець розвідки США на умовах анонімності.

Вони розуміють, що люди вже голосують, і операції можуть мати більший вплив в міру наближення до дня виборів, — сказав посадовець, зазначивши, що самі вибори можуть бути лише відправною точкою.

Розвідувальна спільнота очікує, що іноземні агенти впливу продовжуватимуть свої кампанії, ставлячи під сумнів дійсність результатів виборів після закриття виборчих дільниць, — додав посадовець.

Другий представник розвідки США попередив, що темпи таких зусиль з впливу, особливо тих, які спрямовані на конкретні виборчі перегони чи політичні кампанії, також прискорилися.

Ми спостерігаємо зріст більш ніж утричі, — сказав посадовець, пояснивши, що так само зросла кількість приватних брифінгів з кандидатами та кампаніями.

росія, зауважують американські офіційні особи, продовжує проводити кампанії впливу, спрямовані на підвищення шансів на виграш колишнього президента США та кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, водночас намагаючись завдати шкоди кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс, кандидатки від Демократичної партії.

Зусилля Ірану, як і раніше, зосереджені на тому, щоб допомогти Гарріс, завдавши шкоди Трампу, заявили посадовці, вказавши на продовження операції зі злому та витоку інформації проти кампанії Трампа, яку було простежено до трьох агентів, що працюють на Корпус вартових Ісламської революції Ірану.

Розвідувальні служби США вважають, що Китай ще не втягувався у президентську кампанію у США, натомість зосередившись на тому, щоб переконати американських виборців голосувати проти кандидатів на рівні штатів і громад, які вважаються згубними для інтересів Пекіна, особливо тих, хто висловлює підтримку Тайваню.

Але остання розвідувальна оцінка вказала на деякі зміни. Співробітники розвідки США попередили 7 жовтня, що росія і Куба приєдналися до Китаю в операціях впливу на рівні виборів до Конгресу, штатів та громад.