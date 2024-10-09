Командувач ЗС США в Європі передав Конгресу список зброї, про яку просила Україна

https://racurs.ua/ua/n200059-komanduvach-zs-ssha-v-ievropi-peredav-kongresu-spysok-zbroyi-pro-yaku-prosyla-ukrayina.html

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Командувач ЗС США в Європі передав Конгресу список зброї, про яку просила Україна

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Кріс Каволі вніс до нього далекобійні ракети JASSM для F-16, які можуть вражати цілі у радіусі до 370 км та систему зв’язку Link 16 — мережу обміну даними, яка забезпечує безперебійний зв’язок між бойовими системами і особливо корисна для командування та управління протиповітряною та протиракетною обороною (її використовують США та НАТО), пише CNN.

У списку Каволі не було зазначено, чому США досі не надали Україні такої допомоги. Але у випадку з Link 16 найімовірнішою причиною є побоювання, що технології США можуть потрапити до рук росіян. А ракети JASSM можуть виявитися для України марними, якщо вона не досягне «певної переваги» у повітрі, зазначає видання, посилаючись на власні джерела.

Список представили Конгресу на початку минулого місяця. Він увійшов до секретного звіту про стратегію адміністрації Джо Байдена щодо України.