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«Рамштайн» таки переносять
«Рамштайн» таки переносятьhttps://racurs.ua/ua/n200068-ramshtayn-taky-perenosyat.htmlРакурс
«Рамштайн» таки переносять. Засідання контактної групи мало бути 12 жовтня, але його відклали. Нову дату визначають.
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Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на три джерела у штаб-квартирі НАТО.
Напередодні стало відомо, що Джозеф Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган, що бушує у Флориді.
Нагадаємо, що це засідання вперше мало відбутися у форматі за участю глав держав.
Планувалося, що головуватиме на ньому президент США Байден.