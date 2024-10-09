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Ракурс
«Рамштайн» таки переносять

«Рамштайн» таки переносять

9 жов 2024, 12:30
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«Рамштайн» таки переносять. Засідання контактної групи мало бути 12 жовтня, але його відклали. Нову дату визначають.


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Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на три джерела у штаб-квартирі НАТО.

Напередодні стало відомо, що Джозеф Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган, що бушує у Флориді.

Нагадаємо, що це засідання вперше мало відбутися у форматі за участю глав держав.

Планувалося, що головуватиме на ньому президент США Байден.

Джерело: Ракурс


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