«Рамштайн» таки переносять

https://racurs.ua/ua/n200068-ramshtayn-taky-perenosyat.html

Ракурс

«Рамштайн» таки переносять. Засідання контактної групи мало бути 12 жовтня, але його відклали. Нову дату визначають.

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Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на три джерела у штаб-квартирі НАТО.

Напередодні стало відомо, що Джозеф Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган, що бушує у Флориді.