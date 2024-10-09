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Рада розпочала розгляд законопроєкту щодо підвищення податків
Рада розпочала розгляд законопроєкту щодо підвищення податківhttps://racurs.ua/ua/n200072-rada-rozpochala-rozglyad-zakonoproiektu-schodo-pidvyschennya-podatkiv.htmlРакурс
Верховна Рада 9 жовтня розпочала розгляд законопроєкту щодо підвищення податків.
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Про це у своїх соцмережах повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, парламентарі мають розглянути понад 1 300 правок і завтра винести документ на голосування.
У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться зокрема про підвищення військового збору до 5%. Раніше Железняк писав, що про «історично велике збільшення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів в наступному».
4 жовтня Комітет з питань фінансів рекомендував законопроєкт про підвищення податків для фінансування армії до другого читання.
Законопроєкт передбачає, зокрема:
- підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;
- для фізичних осіб збір підвищиться з 1,5% до 5%;
- ФОП І, ІІ та IV групи будуть платити 10% розміру мінімальної зарплати;
- ФОП ІІІ групи — 1% від доходу;
- податок на прибуток для банків за 2024 рік становитиме 50%. Для небанківських фінансових установ — на рівні 25% з 2025 року;
- звільнення від оподаткування доходів, отриманих в межах «Зроблено в Україні»;
- доручення Кабміну розробити законопроект про зарахування військового збору до спецфонду Держбюджету.