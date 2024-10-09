Рада розпочала розгляд законопроєкту щодо підвищення податків

https://racurs.ua/ua/n200072-rada-rozpochala-rozglyad-zakonoproiektu-schodo-pidvyschennya-podatkiv.html

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Верховна Рада 9 жовтня розпочала розгляд законопроєкту щодо підвищення податків.

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Про це у своїх соцмережах повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, парламентарі мають розглянути понад 1 300 правок і завтра винести документ на голосування.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться зокрема про підвищення військового збору до 5%. Раніше Железняк писав, що про «історично велике збільшення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів в наступному».

4 жовтня Комітет з питань фінансів рекомендував законопроєкт про підвищення податків для фінансування армії до другого читання.

Законопроєкт передбачає, зокрема: