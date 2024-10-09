Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рада розпочала розгляд законопроєкту щодо підвищення податків

Рада розпочала розгляд законопроєкту щодо підвищення податків

9 жов 2024, 13:37
999

Верховна Рада 9 жовтня розпочала розгляд законопроєкту щодо підвищення податків.


.

Про це у своїх соцмережах повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, парламентарі мають розглянути понад 1 300 правок і завтра винести документ на голосування.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться зокрема про підвищення військового збору до 5%. Раніше Железняк писав, що про «історично велике збільшення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів в наступному».

4 жовтня Комітет з питань фінансів рекомендував законопроєкт про підвищення податків для фінансування армії до другого читання.

Законопроєкт передбачає, зокрема:

  • підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;
  • для фізичних осіб збір підвищиться з 1,5% до 5%;
  • ФОП І, ІІ та IV групи будуть платити 10% розміру мінімальної зарплати;
  • ФОП ІІІ групи — 1% від доходу;
  • податок на прибуток для банків за 2024 рік становитиме 50%. Для небанківських фінансових установ — на рівні 25% з 2025 року;
  • звільнення від оподаткування доходів, отриманих в межах «Зроблено в Україні»;
  • доручення Кабміну розробити законопроект про зарахування військового збору до спецфонду Держбюджету.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів