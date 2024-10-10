На аеродромі «Ханська» під час атаки українських дронів було понад 50 літальних апаратів

https://racurs.ua/ua/n200109-na-aerodromi-hanska-pid-chas-ataky-ukrayinskyh-droniv-bulo-ponad-50-litalnyh-aparativ.html

Ракурс

На російському аеродромі «Ханська» під час атаки українських дронів було одразу 57 бойових та тренувальних літаків і гелікоптерів.

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Про це повідомили джерела Радіо Свобода. Зокрема, там були Су-34, Су-35 та Мі-8.

Скільки із них знищено чи пошкоджено наразі встановлюють. За даними джерела, Росія використовує цей аеродром для дозаправки та ударів по населених пунктах України. Летовище розташоване за 450 км від лінії фронту, його атакували дронами СБУ, ГУР та ССО, додало джерело.

Раніше у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження військового аеродрому «Ханская» в Адигеї в РФ. Пишуть, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27, але більше інформації про наслідки уточнюють

Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об'єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання, — написали там

Уранці 10 жовтня губернатор регіону Кумпілов підтвердив атаку дронів, але деталі про місце удару не розкрив.