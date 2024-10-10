НАТО анонсувало масштабні ядерні навчання Steadfast Noon

Американський бомбардувальник B-52. Фото: ВПС США

https://racurs.ua/ua/n200120-nato-anonsuvalo-masshtabni-yaderni-navchannya-steadfast-noon.html

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НАТО розпочне ядерні навчання Steadfast Noon.

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У понеділок, 14 жовтня, на території Бельгії та Нідерландів стартують військові маневри. Про початок ядерних навчань заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте, передає Reuters.

У непевному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що альянс готовий і здатний відповісти на будь-яку загрозу… Усі навчання будуть особливо зосереджені у Великій Британії, Північному морі, а також у Бельгії та Нідерландах, — зазначив він.

Під час навчань не використовуватимуть бойову зброю. Однак військові будуть імітувати виконання завдань, в яких літаки нестимуть американські ядерні боєголовки. У маневрах братимуть участь майже 2 тис. військових. Навчання триватимуть близько двох тижнів.

В НАТО наголосили, що вишкіл не є відповіддю на нещодавні ядерні погрози росії.

Нагадаємо, станом на вересень 2023 року арсенал ядерних боєголовок США складався з 3 тис. 748 одиниць. Національне агентство з ядерної безпеки США інформувало, що з 1994 року по 2023 фінансовий рік Сполучені Штати демонтували 12 тис. 88 ядерних боєголовок. Водночас кількість нестратегічної ядерної зброї США з вересня 1991 року скоротилася на понад 90%.

Джерело: Reuters