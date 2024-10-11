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рф окупувала три населені пункти в районі Мирнограда. Карта: DeepState
Росіяни окупували три населені пункти в районі Мирнограда — DeepStatehttps://racurs.ua/ua/n200126-rosiyany-okupuvaly-try-naseleni-punkty-v-rayoni-myrnograda-deepstate.htmlРакурс
Армія російської федерації захопила три населені пункти в районі міста Мирноград на Донеччині.
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Окупанти зайняли Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр. Останнім часом, на перший погляд, можна було спостерігати певний спад активності в районі відтинку Гродівка-Новогродівка, але ворог постійно намагався прориватися з різною інтенсивністю через позиції українських військових. Про це повідомили аналітики DeepState у Telegram.
Десь вони дійсно вперлися та не мають успіхів, але є ділянки, які все ж прощупали московити на слабкість. Дуже часто успіх проявляється у застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає спротив, — йдеться у повідомленні.
За інформацією аналітиків, вже окупована Миколаївка — це останній населений пункт перед Мирноградом. Не виключено, що незабаром ворог спробує прорватися на південні околиці.
У DeepState інформують, що зараз прослідковується певна тенденція, що ворог вперся у позиції у вигляді ВОПів та інших інженерно-фортифікаційних споруд. Однак частина з них підготовлена недостатньо якісно, а частина розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить просто на плечах оборонців.
Не виключають аналітики й те, що для подальшого просування, окрім піхоти і техніки, ворог може активізувати артилерію, авіацію, та міномети.
Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що російські окупанти зайшли на східну околицю Торецька в Донецькій області. Зараз ситуація в цьому населеному пункті нестабільна. Тривають важкі бої — українські оборонці ведуть з загарбниками бої за кожен під’їзд.