На фронті відбулося 169 боєзіткнень. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n200130-na-fronti-vidbulosya-169-boiezitknen-zsu-znyschyly-ponad-1-tys-okupantiv.html

Ракурс

На фронті в Україні 10 жовтня відбулося 169 бойових зіткнень.

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На Покровському напрямку українські оборонці відбили 24 штурми окупантів. Найбільші зусилля ворога зафіксовані біля Круглого Яру, Лисівки, Променя, Миролюбівки та Калинівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, а 24 — на Курахівському. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку було зафіксовано 14 боїв, ще п’ять боїв відбулося біля Вовчанська на Харківському напрямку. Вісім ворожих атак відбулося на Краматорському напрямку.

Крім того, на Времівському напрямку відбулося 11 боїв, Торецькому — вісім бойових зіткнень, Придніпровському — п’ять та чотири на Сіверському напрямку.

У Генштабі поінформували, що вчора ЗСУ вбили та поранили ще 1 тис. 140 загарбників. Агресор також втратив вісім танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артсистем, чотири реактивні системи залпового вогню, один гелікоптер.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 жовтня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 666 тис. 340 (+1140) осіб,

танків — 8 тис. 953 (+8) од,

бойових броньованих машин — 17 тис. 800 (+35) од,

артилерійських систем — 19 тис. 322 (+59) од,

РСЗВ — 1 тис. 229 (+4) од,

засоби ППО — 976 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 16 тис. 837 (+70),

крилаті ракети — 2 тис. 619 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 26 тис. 398 (+84) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 396 (+10).

Нагадаємо, аналітики DeepState заявили, що армія російської федерації захопила три населені пункти в районі міста Мирноград на Донеччині. Мова йде про Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр.