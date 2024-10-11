Шведські катери СВ-90 в морі. Фото: ГУР

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Спецназ ГУР використовує шведські катери СВ-90 у морі.

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Швидкісні броньовані десантно-штурмові кораблі Combat Boat-90 забезпечують підсилення оперативних можливостей воєнної розвідки на морях. Ці катери, придбані за 165 млн грн для ГУР МО України передали у червні 2024 року в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт компанії «Метінвест». Про це Головне управління розвідки 11 жовтня повідомило у Telegram.

Зазначається, що цей катер має довжину 14,9 м й ширину 3,8 м. Він здатен розвивати швидкість до 43 морських вузлів. «Дракар» здатний перевозити 4,5 т вантажу або 21 бійця десанту в повному бойовому спорядженні.

СВ-90 обладнаний вогневими точками під кулемети та гранатомети. За потреби катер можна озброїти легкими протикорабельними ракетами. Він також здатен транспортувати морські міни та глибинні бомби.

У ГУР зазначили, що «Дракаром» цей катер названий на честь кораблів вікінгів. Плавзасіб призначений для здійснення десантних операцій, спостереження за акваторією, патрулювання та евакуації. Також він може виконувати катера вогневої підтримки.

Командир десантно-штурмового катеру «Дракар» морського центру «Вікінг» ГУР Сергій розповів, що переваги цієї техніки у тому, що вона дуже швидка, маневрена й функціональна. Крім того, броня катера здатна врятувати від куль і уламків. Запас ходу СВ-90 становить 300 морських миль.

Нагадаємо, 9 вересня Швеція анонсувала Україні новий пакет військової допомоги на понад 400 млн дол., в який увійшли, зокрема, й шість бойових катерів Combat Boat 90.