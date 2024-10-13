Наслідки російський атак по Донеччині, фото: Офіс генпрокурора

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Ракурс

На Донеччині вчора, 12 жовтня, на автодорозі між селами Улакли і Дачне Волноваського району відбулося пряме влучання ворожого FPV-дрону в цивільний автомобіль.

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19-річний водій автомобіля загинув. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Окрім цього:

російська армія завдала удару по селищу Курахівка Покровського району. Внаслідок атаки дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 84-річна пенсіонерка;

також війська рф обстріляли місто Селидове. Від влучання засобів ураження травмовано двох чоловіків та жінку;

під приціл окупантів потрапило і м. Сіверськ. Снаряд поцілив по приватному будинку. Осколкових поранень та мінно-вибухових травм зазнали двоє місцевих жителів 23 та 25 років.

За попередніми даними, ворог наносив удари по населеним пунктам з використанням артилерії, — зазначають в Офісі генпрокурора.

Крім того, під час російської армії на місто Мирноград мінно-вибухових і осколкового поранень зазнала подружня пара віком 50 та 55 років, котра перебувала в будинку. Потерпілим надано медичну допомогу. Ще трьох цивільних 46, 50 і 73 років поранено у селищі Шевченко.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу).