Гарріс показала лист лікаря, який визнав її здоровою та придатною для високих посад

https://racurs.ua/ua/n200209-garris-pokazala-lyst-likarya-yakyy-vyznav-yiyi-zdorovou-ta-prydatnou-dlya-vysokyh-posad.html

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Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс оприлюднила лист від свого лікаря, який визнав її здоровою та придатною для високих посад.

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Тепер вона намагається провести контраст зі своїм опонентом від республіканців Дональдом Трампом, пише Reuters.

Вона володіє фізичною та психічною стійкістю, необхідною для успішного виконання обов’язків президента, включаючи обов’язки голови виконавчої влади, глави держави та головнокомандувача, — йдеться у листі лікаря Гарріс Джошуа Сіммонса.

Єдина заувага Сіммонса — нестача вітаміну Д у Гарріс.

Агентство вказує, що 59-річна Гарріс балотується проти 78-річного Трампа. За словами помічника віцепрезидентки, вона оприлюднила свою медичну інформацію, аби привернути увагу до відмови республіканця вчинити так само.

Гарріс сказала, що небажання Трампа надати детальні медичні звіти є прикладом його «непрозорості». У відповідь директор із комунікацій кампанії республіканця Стівен Ченг заявив, що Трамп добровільно оприлюднив дані про своє здоровʼя та перебуває «у відмінному стані, щоб стати головнокомандувачем».

Reuters зазначає, що команда Гарріс прагне підкреслити вік Трампа, оскільки він тепер став найстаршим кандидатом у президенти. До цього таким був 81-річний президент Джо Байден, який залишив передвиборчі перегони після поганих результатів дебатів проти республіканця.

У серпні Дональд Трамп заявив в інтерв’ю каналу CBS, що на останньому медичному огляді лікар поставив йому «вищу оцінку». Проте Трамп ніколи не публікував жодних медичних даних про себе.

Балотуючись у президенти в 2015 році, він опублікував лист свого лікаря, в якому говорилося, що Трамп буде «найздоровішою людиною, яка будь-коли обрана на пост президента».

Найдокладніший аналіз стану здоров’я Трампа було проведено у січні 2018 року. Він пройшов повне обстеження серця, голови, а також щодо отоларингології.

Лікар Білого дому доктор Ронні Джексон повідомив тоді журналістам, що стан здоров’я Трампа просто відмінний. При цьому він визнав, що Трамп на той час приймав цілу низку ліків, що відпускаються за рецептом і без рецепта. Зокрема, засіб зниження рівня холестерину, препарат для профілактики випадання волосся, полівітаміни, і навіть користувався маззю від висипань і запалень шкіри.