На фронті в Україні за добу відбувся 161 бій. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n200218-na-fronti-za-dobu-vidbuvsya-161-biy-genshtab-vkazav-na-nayvajchi-napryamky.html

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Бойові дії в Україні не припиняються — упродовж 13 жовтня відбулося 161 боєзіткнення.

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Найгарячіше було на Курахівському та Покровському напрямках. Там росіяни провели 39 та 25 атак відповідно. На Куп’янському напрямку відбулося 19 боєзіткнень біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також загарбники здійснили 19 штурмів на Лиманському напрямку. На Торецькому були чотири ворожі атаки, а на Краматорському напрямку — три. На Харківському напрямку точилися бої поблизу Стариці.

На Времівському російські війська двічі намагалися йти вперед поблизу Золотої Ниви, а на Оріхівському тричі безуспішно намагалась потіснити ЗСУ поблизу Роботиного та Малої Токмачки. Вісім спроб прориву окупантів було зупинено на Придніпровському напрямку.

У Генштабі також поінформували, що 13 жовтня росія втратила ще 1 тис. 260 військових убитими та пораненими. Українські військові також знищили чотири танки, 19 бойових броньованих машин і 11 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 жовтня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 670 тис. 190 (+1 тис. 260) осіб,

танків — 8 тис. 975 (+4) од,

бойових броньованих машин — 17 тис. 895 (+19) од,

артилерійських систем — 19 тис. 421 (+11) од,

РСЗВ — 1 тис. 231 (+0) од,

засоби ППО — 978 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 тис. 9 (+17),

крилаті ракети — 2 тис. 619 (+0),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 26 тис. 622 (+38) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 437 (+2).

Нагадаємо, проект DeepState інформував про просування окупантів біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині. Також ворог мав успіхи біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледара, в Цукуриному та Золотій Ниві. Крім того, росіяни змогли пройти вперед у районах Ольгівки та Крем’яного Курської області рф.