Фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200222-ukrayinske-mzs-vidreaguvalo-na-slova-djareda-leto-pro-koncerty-u-rf.html

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Заяву фронтмена гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето прокоментували в МЗС.

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Київ вважає вважає образою для тих, хто жертвує життям заради свободи слова музиканта, який заявив про можливість концертів у росії та Україні після того, як закінчаться «ці проблеми». Про це 14 жовтня заявили в Міністерстві закордонних справ України.

Відчуття «російської енергії» Джаредом Лето та його бажання виступати в росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи, — йдеться у повідомленні.

Дипломати наголосили, не може бути ніякого умиротворення рф, коли вона всіма способами продовжує вирішити «проблему» існування України.

Нагадаємо, напередодні фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето виступив з концертом у Сербії, під час якого промовив слова, що викликали значний резонанс. Американець заявив, що сумує за російськими глядачами та анонсував концерти у Києві та Москві.