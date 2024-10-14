Іди копай, солдате - у Дніпрі відкрили справу щодо висловів бізнесмена, у якого ТЦК перевіряло документи

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За фактом хуліганських дій чоловіка стосовно військового поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження.

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Національна поліція повідомила, що подія мала місце 12 жовтня на площі Шевченка у місті Дніпро, що вказує на те, що йдеться про гендиректора компанії Steko Сергія Положая.

Під час перевірки військово-облікових даних, 48-річний чоловік поводив себе зухвало та, ігноруючи правила поведінки у суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового, — заявили у Нацполіції.

Генеральний директор компанії Steko Сергій Положай, який напередодні влаштував погоню у Дніпрі, а потім ще й облаяв військових, обізвав останніх «чортами» і закликав «бити тцкашників».

У ТЦК поведінку Положая назвали «ганебною і протиправною», а його публічну заяву такою, що ображає і дискредитує військовослужбовців ТЦК та СП і Збройних сил України.

У військкоматі також заявили, що Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації.

Крім того, Steko намагалася виправдати свого гендиректора Сергія Положая, який з порушеннями ПДР утікав від поліції у Дніпрі, а потім облаяв військових. У компанії заявили, що відео за його участю — «фейк». У Патрульній поліції Дніпропетровщини підтвердили, що ні.

Напередодні на офіційному аккаунті компанії в Instagram з’явилася публікація зі спробою виправдати гендиректора.

У зв’язку з нещодавніми подіями, пов’язаними з відео, на якому керівник компанії Steko конфліктує з представником ТЦК, ми хотіли б підкреслити, що опубліковане відео не є повним, і контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі. Ми закликаємо всіх, хто був присутній під час інциденту і має повну версію відео, надати її для відновлення справедливості. Це не перше відео, яке з’являється в інформаційному просторі. Напередодні з’явилася також фейкова інформація про ситуацію, пов’язану з втечею від поліції та затриманням, що є абсолютно неправдою, — написали у Steko.

Там також пригрозили «притягнути винних до відповідальності за розповсюдження недостовірної інформації та наклеп».

14 жовтня вранці у Патрульній поліції Дніпропетровщини спростували заяви Steko і підтвердили факт погоні за Bentley, за кермом якого перебував Положай. На опублікованому відео останній зухвало спілкується з патрульними, каже, що «не чув» їхніх сигналів і взагалі на знятих ними відео — «не його машина».

Днями водія автомобіля Bentley, який порушував правила дорожнього руху, помітили ми та інші учасники руху. На перехресті вулиць Гоголя і Святослава Хороброго він виїхав на острівець безпеки, порушивши правила проїзду перехресть.

Патрульні подали вимогу про зупинку, але водій її проігнорував, пришвидшився і продовжив рух у напрямку проспекту Лесі Українки. Згодом кермувальник зупинився і поліцейські з ним поспілкувалися.

На водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР, незупинку на вимогу поліцейських, а також, оскільки водій мав ознаки сп’яніння і відмовився проходити медогляд у встановленому законом порядку, протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП, — повідомили у поліції.