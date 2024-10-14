Чехія витратила на російські вуглеводні у 5 разів більше, ніж допомогла Україні

https://racurs.ua/ua/n200238-chehyya-vytratyla-na-rosiyski-vuglevodni-u-5-raziv-bilshe-nij-dopomogla-ukrayini.html

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Чехія витратила понад 7 млрд євро на російську нафту і газ.

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Це більше ніж у п’ять разів суми (1,29 млрд), які вона надала в якості допомоги Україні, повідомляє Politico.

Після вторгнення ЄС надав Чехії виняток на постачання російської нафти для пошуку нових паливних маршрутів.

У 2024 році її залежність від російської нафти становить 50%, хоча країна має можливості для повної відмови від неї.

Залежність Чехії від російської нафти фактично зросла у 2023 році приблизно до 60%, незважаючи на наміри уряду поступово відмовитися від закупівель із Москви. Хоча відтоді ця цифра впала до рівня до вторгнення в 50% на початку цього року, у доповіді стверджується, що на ринку більш ніж достатньо вільних потужностей для Праги, щоб повністю припинити залежність від росії, — пише видання.

Зокрема, одна компанія, польська фірма Orlen Unipetrol, отримала значну вигоду від угоди. Дослідники виявили, що здатність продовжувати купувати російське паливо — яке було в середньому на 21% дешевше за альтернативну азербайджанську нафту у 2023 році — дозволила їй отримувати значні доходи, які держава, у свою чергу, отримує від податків.

Однак, стверджують два аналітичні центри, залежність Чехії від російської нафти фактично зросла у 2023 році приблизно до 60%, попри наміри уряду поступово припинити закупівлі в Москві. Хоча цей показник знизився до рівня перед вторгненням у 50% на початку цього року, у звіті стверджується, що на ринку є більш ніж достатньо вільної потужності, щоб Прага повністю припинила свою залежність від росії.

Чехія могла б забезпечити нормальні поставки неросійської сирої нафти, скориставшись вільними потужностями Трансальпійського трубопроводу, що доставляє нафту з італійського порту Трієст, нафтопроводу Адрія, що з'єднується з «Дружбою» в Словаччині, — сказав Мартін Владіміров, директор з енергетики та клімату Центру вивчення демократії.

За словами Владімірова, Чехія вже має здорові запаси нафти і може стабільно відійти від московського експорту.

Відповідаючи на цю новину в понеділок, уповноважений з питань санкцій України Владислав Власюк сказав POLITICO, що «розчаровує бачити дружні країни», які все ще обходять повну відмову від російської енергії.