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Ракурс
МВФ зменшує свої комісії, що дозволить Україні зекономити сотні мільйонів доларів

МВФ зменшує свої комісії, що дозволить Україні зекономити сотні мільйонів доларів

14 жов 2024, 20:14
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) зменшить свої комісії, які впливають на вартість ресурсів для країн, що мають програми фінансування від МВФ.


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Вартість ресурсів від Фонду залежить від динаміки ключових ставок центробанків світу. До вартості ресурсів від інших центробанків МВФ ще додає свої збори, комісії та надбавки. Саме їх він і зменшив.

В середньому комісії знижуються на 36%. Це зменшить річні доходи МВФ приблизно на 1,2 млрд дол. Водночас кількість країн, які підлягатимуть додатковим зборам у 2026 фінансовому році, скоротиться з 20 до 13, повідомили у НБУ.

Для України річні витрати на користування ресурсами МВФ знизяться на $130 мільйонів. Це допоможе державі зекономити $650—700 мільйонів у наступні пʼять років. Так, затрати для України зменшуються на 38—39%, тобто суттєвіше, ніж для інших країн.

Наші загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться десь на $130 млн. Беручи до уваги майбутні транші МВФ за чинною програмою, ефект на наступні п’ять років — $650−700 млн, — підрахував виконавчий директор від України у МВФ Владислав Рашкован.

Це зменшить дефіцит платіжного балансу України і зменшить динаміку зменшення золотовалютних резервів через це. Зважаючи на ризиковість такого кроку для МВФ, це є значним досягненням.

Нагадуємо, що наразі Україна страждає від сильного дефіциту платіжного балансу через дефіцит торгівлі товарами і послугами. Експорт озброєння може стати однією з тих сил, що дозволить не лише здешевити фабричне виробництво і залучити іноземні інвестиції, а і скоротити цю прогалину через збільшення експорту продукції з доданою вартістю.

Джерело: Ракурс


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