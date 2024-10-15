СБУ затримала агента ФСБ, який наводив ворожу артилерію, фото: СБУ

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Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.

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Він «зливав» ворогу локації свого підрозділу під час боїв за Часів Яр. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомляє прес-центру СБУ.

За інформацією слідства:

у 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб — Сороколєтовим Дмитром Павловичем;

зрадник «зливав» ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по рашистах, що атакували Часів Яр. Російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву рашистів до міста;

також агент намагався передати фсб координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили зрадника і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ, — розповіли в СБУ. — Після документування злочинних дій російського агента було затримано.

Зазначається, що фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах, де підтримував війну рф проти України. Під час обшуків у нього було вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.