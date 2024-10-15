Батальйон громадян КНДР планують відправити на війну проти України, фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n200261-osoblyvyy-buryatskyy-batalyon-formuut-u-rf-z-gromadyan-kndr-zmi.html

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росія на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії формує «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами Північної Кореї.

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Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на джерело у воєнній розвідці.

За словами співрозмовника видання, орієнтовна кількість особового складу цього батальйону складає приблизно 3 тис. осіб. Наразі військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Розвідники припускають, що батальйон може бути залучено до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

Нагадаємо, вчора, 14 жовтня, стало відомо, що російський диктатор володимир путін вніс до держдуми рф законопроект щодо ратифікації договору про всеосяжне стратегічне партнерство між росією і Північною Кореєю.

Цей договір передбачає військову допомогу у випадку «збройного нападу» на одну з країн.

Джерело: LIGA.net