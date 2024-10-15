На півночі Рівненщини у прикордонній зоні підірвався мотоцикліст

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На півночі Рівненщини у прикордонній зоні підірвався мотоцикліст.

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У рівненській ОВА повідомили 15 жовтня, що, рухаючись між селами Дроздинь та Переброди, він проігнорував покажчики «Небезпечно — міни».

Життю мотоцикліста наразі загрози немає, але Рівненська ОВА нагадує, що на кордоні діють режимні обмеження. Перебувати там можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонників.

Це не жарти, а пряма загроза вашому життю, — наголосив начальник ОВА Олександр Коваль.

Він нагадав, що укріплення кордону триває постійно — зокрема, там продовжують встановлювати міни.