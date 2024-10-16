Трамп не відповів на питання про розмови з путіним після втрати посади

https://racurs.ua/ua/n200281-tramp-ne-vidpoviv-na-pytannya-pro-rozmovy-z-putinym-pislya-vtraty-posady.html

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Дональд Трамп, кандидат у президенти США, відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про телефонні дзвінки з владіміром путіним після того, як покинув Білий дім у 2021 році.

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Ну, я не коментую це, але скажу вам так: якщо я це зробив, то це розумний вчинок. Якщо я дружу з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано, з погляду держави, — відповів Трамп у виступі на Чиказькому економічному форумі.

Про те, що Трамп зберігає теплі відносини з путіним і телефонував йому на початку року, написав журналіст The Washington Post Боб Вудворд у книзі «Війна».

У книзі автор згадує, що у 2020 році, в розпал пандемії коронавірусу, Трамп таємно відправив путіну партію тестів для особистого використання. І путін оцінив цей жест.

Чотири роки по тому особисті відносини між двома чоловіками, схоже, збереглися. На початку 2024 року колишній президент наказав помічнику вийти з кабінету у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, щоб провести приватну телефонну розмову з російським лідером, — пише Вудворд.

Неназваний помічник Трампа розповів журналісту, що після того, як залишив Білий дім у 2021 році, Трамп щонайменше сім разів спілкувався з путіним.

У штабі Дональда Трампа розкритикували книгу Вудворда.

Керівник штабу Стівен Чунг заявив, що «жодна з вигаданих історій Боба Вудворда не відповідає дійсності», а місце книги — «у магазині зі знижками, де її можуть використати як туалетний папір».

Кремль підтвердив, що колишній президент США Дональд Трамп, перебуваючи на посаді, надсилав путіну прилади для тестування на Covid-19 у розпал пандемії. Bloomberg написав, що речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив: тести були надіслані, але заперечив твердження з книги журналіста Боба Вудворда про те, що Трамп і путін кілька разів розмовляли по телефону після того, як Трамп залишив посаду.

Пєсков назвав заяви Вудворда про контакти між політиками «типовою передвиборчою пропагандою». На відміну від нього, у штабі Трампа інформацію про телефонні дзвінки у Москву прямо так і не спростували, а назвали автора «реально божевільним».