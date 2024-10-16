У Херсоні та Миколаєві зникло електропостачання

Жителі Херсону також повністю залишилися без електроенергії. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Причину знеструмлення на Херсонщині віднайшли в Миколаєві. Скоріш за все, вона стосується і Херсонщини. Обіцяють відновити електропостачання протягом пари годин. Світло зникало зокрема і вночі.

Нагадаємо, ранок на деокупованій Херсонщині почався без світла і води. Миколаївська влада каже, що причиною знеструмлення став не прильот.

Уночі ворог атакував Миколаївську область ракетами та дронами. Через влучання руйнувань зазнали 10 приватних будинків та електромережі.