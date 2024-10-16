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У Херсоні та Миколаєві зникло електропостачання
У Херсоні та Миколаєві зникло електропостачанняhttps://racurs.ua/ua/n200283-u-hersoni-ta-mykolaievi-znyklo-elektropostachannya.htmlРакурс
Миколаїв та частина області знеструмлені через аварію у високовольтних мережах. Станом на 9.00 16 жовтня, за даними Миколаївобленерго без світла 272 тисячі абонентів.
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Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що проблему усувають.
Електропостачання планують відновити за декілька годин.
Жителі Херсону також повністю залишилися без електроенергії. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Причину знеструмлення на Херсонщині віднайшли в Миколаєві. Скоріш за все, вона стосується і Херсонщини. Обіцяють відновити електропостачання протягом пари годин. Світло зникало зокрема і вночі.
Нагадаємо, ранок на деокупованій Херсонщині почався без світла і води. Миколаївська влада каже, що причиною знеструмлення став не прильот.
Уночі ворог атакував Миколаївську область ракетами та дронами. Через влучання руйнувань зазнали 10 приватних будинків та електромережі.