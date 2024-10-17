Кім почав повне розірвання транспортного сполучення з Південною Кореєю

https://racurs.ua/ua/n200313-kim-pochav-povne-rozirvannya-transportnogo-spoluchennya-z-pivdennou-koreieu.html

Ракурс

Північна Корея розпочала військову операцію щодо повного розірвання автомобільного та залізничного сполучення з Південною Кореєю в рамках нової політики щодо територіального розмежування.

.

Також Пхеньян назвав свого південного сусіда «ворожою державою», йдеться у повідомленні Центрального телеграфного агентства КНДР.

Reuters пише, що шістдесятиметрові ділянки дороги та залізниці на північній стороні кордону тепер повністю заблоковані в рамках «поетапного повного відокремлення території КНДР» від півдня.

За словами представника міністерства оборони, Північна Корея вживе подальших кроків для «постійного зміцнення закритого південного кордону», водночас він не згадав про будь-які інші зміни до конституції, які наказав внести лідер Кім Чен Ин.

Раніш цього тижня Північна Корея підірвала свою частину доріг, що сполучають із Південною Кореєю. Йдеться про руйнування магістралей вздовж південно-західного кордону.

У січні Кім Чен Ин закликав до конституційної поправки, щоб скасувати об'єднання як мету зв’язків із півднем, звинувативши Сеул у змові зі Сполученими Штатами, щоб домогтися краху його комуністичного режиму та чіткого визначення його території.