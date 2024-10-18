Бійці 3-ї штурмової захопили в полон партію окупантів. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200368-tretya-shturmova-zahopyla-v-polon-chergovu-partiu-okupantiv-video.html

Ракурс

Третя штурмова бригада поповнила обмінний фонд «свіжими» окупантами.

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На Харківському напрямку бійці 1-ї та 2-ї роти другого штурмового батальйону контратакували позиції ворога. Захисники взяли штурмом посадку та зачистили вулиці населеного пункту. Про це Третя окрема штурмова бригада 18 жовтня повідомила у Telegram.

Українські штурмовики продовжували йти вперед, попри отримані поранення. Окупантів викурювали з «нір» лісосмуги та діставали з підвалів розбомбленого селища.

Як результат — обмінний фонд поповнено черговою «партією» окупантів.

Військові вже опублікували кадри важкого штурму та перші слова полонених росіян.

Нагадаємо, нещодавно бійці бригади «Спартан», які виконують бойові завдання у Харківській області, взяли у полон п’ятьох російських окупантів. Полонені виявилися колишніми засудженими, які підписали контракти з армією рф влітку 2024 року.