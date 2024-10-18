Андрій Сибіга звернувся до країн Заходу. Фото:

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Країни Заходу повинні жорстко відреагувати на перекидання північнокорейських військових до росії.

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КНДР допомагає рф вести війну проти України своєю зброєю та людьми. Пхеньян направляє не найманців, а регулярні війська, яких Москва буде використовувати як гарматне м’ясо. ФактичноПівнічна Корея вторгається в Європу разом з росією. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соціальній мережі Х.

Євроатлантична спільнота має усвідомити той факт, що КНДР вторгається в Європу разом з росією, і діяти негайно. рф серйозно посилює свою агресію, залучаючи КНДР у війну. Ми вимагаємо негайної та жорсткої реакції від євроатлантичної спільноти та світу, — йдеться у повідомленні.

Сибіга наголосив, що найкращою реакцією партнерів буде повна підтримка та реалізація плану перемоги, який ініціював президент Володимир Зеленський.

Міністр закликав союзників розширити військову допомогу Україні. Зокрема, це — зняття обмежень на дальні удари західним озброєнням вглиб рф та початок перехоплення російських ракет та БпЛА над Україною.

Сибіга також наголосив на важливості розширення запрошення до НАТО та збільшення інвестицій у виробництво озброєнь в Україні.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що для участі у війні проти України окупанти навчають солдатів з КНДР. Навчання відбуваються на чотирьох російських полігонах — у Хабаровську, Усурійську, Благовєщенську, Владивостоку.