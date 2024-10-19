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Повернення з полону 95 українців. Фото: ВРУ в Telegram
Ексклюзивне відео повернення з полону 95 українців показала СБУhttps://racurs.ua/ua/n200381-ekskluzyvne-video-povernennya-z-polonu-95-ukrayinciv-pokazala-sbu.htmlРакурс
Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців.
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Успішний обмін був результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ексклюзивне відео повернення героїв з полону Служба безпеки України опублікувала в YouTube.
У спецслужбі наголосили, що працюють над тим, щоб виконати доручення президента Володимира Зеленського і повернути з полону кожного українця.
Нагадаємо, вчора пізно ввечері відбувся 58-й обмін полоненими — Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців. Додому повернулися бійці Збройних сил України, Національної гвардії, Територіальної оборони, прикордонники та поліцейські. Серед них є захисники Маріуполя і «Азовсталі», Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини й Херсонщини.