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Ракурс
Повернення з полону 95 українців. Фото: ВРУ в Telegram

Ексклюзивне відео повернення з полону 95 українців показала СБУ

19 жов 2024, 12:19
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Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців.


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Успішний обмін був результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ексклюзивне відео повернення героїв з полону Служба безпеки України опублікувала в YouTube.

У спецслужбі наголосили, що працюють над тим, щоб виконати доручення президента Володимира Зеленського і повернути з полону кожного українця.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері відбувся 58-й обмін полоненими — Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців. Додому повернулися бійці Збройних сил України, Національної гвардії, Територіальної оборони, прикордонники та поліцейські. Серед них є захисники Маріуполя і «Азовсталі», Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини й Херсонщини.

Джерело: Ракурс


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