Повернення з полону 95 українців. Фото: ВРУ в Telegram

https://racurs.ua/ua/n200381-ekskluzyvne-video-povernennya-z-polonu-95-ukrayinciv-pokazala-sbu.html

Ракурс

Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців.

.

Успішний обмін був результатом роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Ексклюзивне відео повернення героїв з полону Служба безпеки України опублікувала в YouTube.

У спецслужбі наголосили, що працюють над тим, щоб виконати доручення президента Володимира Зеленського і повернути з полону кожного українця.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері відбувся 58-й обмін полоненими — Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців. Додому повернулися бійці Збройних сил України, Національної гвардії, Територіальної оборони, прикордонники та поліцейські. Серед них є захисники Маріуполя і «Азовсталі», Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини й Херсонщини.