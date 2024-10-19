США готові запросити Україну до НАТО, – видання Le Monde з посиланням на джерела

https://racurs.ua/ua/n200398-ssha-gotovi-zaprosyty-ukrayinu-do-nato-djerela-le-monde.html

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Президент США Байден обговорив з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії план перемоги Володимира Зеленського. США, які разом з Німеччиною блокували кроки з приєднання України до НАТО, тепер нібито принципово не заперечують проти простого запрошення Києва до Альянсу.

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Пр це пише французьке видання Le Monde.

За словами неназваного європейського дипломата, якщо на президентських виборах у США переможе Камала Гарріс, можна припустити, що Джо Байден розпочне роботу над запрошенням України вже в перехідний період.

Байден, Емманюель Макрон, Олаф Шольц і Кір Стармер прагнуть скоординувати відповіді на план перемоги України.

Це амбітний план, що зачіпає складні питання, щодо яких немає спонтанного збігу думок, — говорить у розмові з журналістами один з дипломатів.

Наразі Сполучені Штати і Німеччина блокують будь-які перспективи розширення НАТО за рахунок приєднання України, тоді як Франція і Велика Британія виступають скоріше за.

Однак, зауважує французьке видання, є ознаки того, що американці вже не мають принципових заперечень проти простого запрошення України до вступу в Альянс.

Якщо Камалу Гарріс оберуть президентом, цілком можливо, що президент Байден зможе рухатися в цьому напрямку протягом перехідного періоду. Якщо ж це буде Трамп, то аргументація втрачає силу, і найменша ініціатива Байдена ризикує погіршити ситуацію, — зазначає європейське дипломатичне джерело.

Найбільш оптимістичні співрозмовники видання вважають, що якщо США зважаться зробити цей крок, це може призвести до зміни позиції Німеччини.

Проте в НАТО є Угорщина і Туреччина, які, вочевидь, намагатимуться заблокувати швидке зближення України з Альянсом.